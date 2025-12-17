В ходе ремонтных работ на Московской железной дороге с начала путевой кампании было восстановлено примерно 300 км железнодорожных путей.

09:51

В 2025 году, во время ремонтных работ на Московской железнодорожной линии, было отремонтировано 291,2 км железнодорожного пути и установлено 162 стрелочных перевода.

Самыми длинными отремонтированными участками (более 10 км) стали:

в Московском регионе:

Сандарово – Усады-Окружные (14,6 км), Бирюлево-Товарная – Домодедово (20,2 км), Гжель – Куровская (18,1 км); Щурово – Луховицы (14,2 км), Ожерелье – Пурлово (10,1 км);

в Калужском регионе:

Воротынск – Бабынино (10,3 км), Палики – Судимир (19,4 км);

в Тульском регионе: Тарусская – Шульгино (20,2 км);

в Курском и Орловском регионах: Курбакинская – Кромы (11,2 км), Моховая – Благодатная (12,6 км);

в Московском и Рязанском регионах: Серебряные Пруды – Треполье (15,7 км).

70% всех ремонтных работ были выполнены по методу «закрытого перегона». Этот метод позволяет проводить работы непрерывно, что увеличивает производительность и эффективность, сообщает отдел корпоративных коммуникаций МЖД.