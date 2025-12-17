В ходе ремонтных работ на Московской железной дороге с начала путевой кампании было восстановлено примерно 300 км железнодорожных путей.

В 2025 году, во время ремонтных работ на Московской железнодорожной линии, было отремонтировано 291,2 км железнодорожного пути и установлено 162 стрелочных перевода.
Самыми длинными отремонтированными участками (более 10 км) стали:
Сандарово – Усады-Окружные (14,6 км), Бирюлево-Товарная – Домодедово (20,2 км), Гжель – Куровская (18,1 км); Щурово – Луховицы (14,2 км), Ожерелье – Пурлово (10,1 км);
Воротынск – Бабынино (10,3 км), Палики – Судимир (19,4 км);
70% всех ремонтных работ были выполнены по методу «закрытого перегона». Этот метод позволяет проводить работы непрерывно, что увеличивает производительность и эффективность, сообщает отдел корпоративных коммуникаций МЖД.