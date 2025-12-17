С 17 декабря произойдут изменения в графике движения некоторых пригородных поездов, следующих по четырем направлениям Московской железной дороги.

С 17 декабря 2025 года произойдут изменения в расписании некоторых пригородных поездов, включая МЦД-1, аэроэкспрессов и МЦД-4, на Савёловском, Белорусском, Киевском и Горьковском направлениях МЖД. Это связано с продолжением строительных работ на новом остановочном пункте Петровско-Разумовская, модернизацией инфраструктуры на участках Фили – Кунцево-1, Москва-Сортировочная-Киевская – Внуково, а также завершением ремонта на однопутном участке Талдом – Савёлово.

В частности, на строящемся остановочном пункте Петровско-Разумовская 17–18 и 18–19 декабря технические работы начнутся в 23:30 и продолжатся до 05:00. В это время будет закрыт участок 2 пути. Движение поездов на участке Бескудниково – Москва-Бутырская будет осуществляться по соседнему пути, что повлияет на расписание. В результате, у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, часть электричек будет следовать по укороченным маршрутам, а несколько поездов будут временно исключены из расписания.

На участке Фили – Кунцево-1 с 23:00 19 декабря до 06:00 20 декабря, а также в те же часы 20–21 декабря будут проводиться работы по модернизации энергообеспечения. Во время работ движение поездов от станции Кунцево-1 до Москвы-Пассажирской-Смоленской будет осуществляться по соседним путям в реверсивном режиме. Это приведет к изменению времени отправления и прибытия некоторых поездов, количества остановок; некоторые электрички будут следовать по укороченным маршрутам, а несколько поездов будут временно исключены из расписания.

20-21 декабря на участке Москва-Сортировочная - Внуково будут проводиться работы по обновлению ПО системы управления движением поездов. Пассажирам следует учесть, что с 23:00 до 05:00 движение по всем путям будет приостановлено. С 05:00 до 06:25 движение будет осуществляться по одной дороге. В связи с этим, у некоторых поездов изменится расписание, количество остановок, некоторые поезда будут следовать по сокращенным маршрутам, а несколько поездов будут временно исключены из расписания.

22-24 декабря на участке Талдом - Савёлово с 08:05 до 18:30 будет проводиться последний этап ремонтных работ, во время которых некоторые поезда будут следовать по сокращенным маршрутам.

Московская железная дорога просит пассажиров проявить понимание к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно получить на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.