С 16 декабря на Калининградской железнодорожной линии стартовал новогодний поезд, в котором путешествуют Дед Мороз и Снегурочка.

Праздничный новогодний поезд, на борту которого Дед Мороз и Снегурочка, начал свое путешествие по Калининградской области. 16 декабря он был встречен на станциях Нестеров, Гусев и Черняховск.

17 декабря этот веселый состав прибудет на станции Балтийск и Багратионовск, а 18 декабря – в Полесск и Советск.

Этот подарок к Новому году для малышей региона подготовили работники калининградской железной дороги. На станциях в Нестерове, Гусеве и Черняховске сотни радостных детей встречали сказочных героев. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой они украшали новогоднюю елку, устраивали хороводы, пели и танцевали.

Новогодний поезд с Дедом Морозом и Снегурочкой уже третий год подряд курсирует по Калининградской железной дороге. В прошлом году главные герои праздника посетили станции Гусев, Черняховск, Полесск и Балтийск. В этом году, по просьбе местных жителей и с поддержкой муниципальных властей, руководство железной дороги расширило маршрут поезда, добавив в него Советск, Багратионовск и Нестеров, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.