Проекты для музея Горьковской железной дороги были разработаны студентами топовых российских университетов.

Студенты ведущих университетов страны предложили проекты по обновлению открытой экспозиции «Паровозы России» и музея истории и развития ГЖД в рамках IV Всероссийского управленческого хакатона «Next profi hackathon». Событие прошло с 16 по 19 декабря 2025 года в Нижнем Новгороде, а презентация проектов произошла в региональном центре развития компетенций молодежи «Купно.Старт».

Представители Горьковской магистрали активно участвовали в дискуссии проектов с молодежью, предоставляли свое экспертное мнение и давали отзывы о возможности реализации предложенных студентами идей.

Проект «Промышленные музеи глазами молодежи» направлен на сотрудничество между университетами и промышленными предприятиями. В рамках проекта студенты имели возможность посетить крупнейшие промышленные и инфраструктурные предприятия Нижегородской области, включая Горьковскую железную дорогу – филиал ОАО «РЖД».

Над проектами для Горьковской магистрали трудились две команды студентов по 8 человек, среди которых были студенты из Нижнего Новгорода, Москвы и Йошкар-Олы. Для них работники железной дороги организовали программу знакомства с железнодорожным миром, включающую детальное изучение открытой экспозиции «Паровозы России» и музея истории и развития ГЖД, а также поездку на ретропоезде на паровой тяге. Это помогло студентам получить необходимые данные для создания проектов модернизации.

Отметим, что Горьковская магистраль активно продвигает промышленный туризм, целью которого является профессиональная ориентация школьников и формирование кадрового резерва.

Филиал ОАО «РЖД», Горьковская железная дорога, охватывает территории 15 регионов России, включая 8 областей (Московская, Владимирская, Нижегородская, Кировская, Свердловская, Вологодская, Рязанская, Ульяновская), 6 республик (Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Татарстан, Марий Эл, Башкортостан) и Пермский край. Об этом сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.