Загрузка для экспорта в сторону морских гаваней увеличилась на 3,7% в ноябре.

2025-12-22 15:39
В ноябре было отправлено 27,1 млн тонн экспортных грузов по сети РЖД в морские терминалы. Это на 3,7% больше, чем в тот же период 2024 года.

Перевозки были распределены следующим образом:

  • на Северо-Запад – 9,8 млн тонн (-7%);
  • на Дальний Восток – 9,9 млн тонн (+10,9%);
  • на Юг – 7,4 млн тонн (+11,2%).

Положительное изменение обусловлено:

  • каменным углем (13,5 млн тонн, +7,9%);
  • удобрениями (2,9 млн тонн, +2,9%);
  • железной рудой (991 тыс. тонн, увеличение в 1,6 раза);
  • зерном (1,7 млн тонн, +27,5%).
