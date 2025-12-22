Загрузка для экспорта в сторону морских гаваней увеличилась на 3,7% в ноябре.

15:39

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ноябре было отправлено 27,1 млн тонн экспортных грузов по сети РЖД в морские терминалы. Это на 3,7% больше, чем в тот же период 2024 года.

Перевозки были распределены следующим образом:

на Северо-Запад – 9,8 млн тонн (-7%);

на Дальний Восток – 9,9 млн тонн (+10,9%);

на Юг – 7,4 млн тонн (+11,2%).

Положительное изменение обусловлено: