Расписание некоторых пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений МЖД изменится с 25 мая до конца июня в связи с модернизацией инфраструктуры на трех станциях

2022-05-24 11:18
Расписание некоторых пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений МЖД изменится с 25 мая до конца июня в связи с модернизаций инфраструктуры на станциях Кунцевская, Тимирязевская и Дмитров.

Так, с 25 мая по 4 июня железнодорожники проведут замену нескольких стрелочных переводов на станции Кунцевская. Технологические «окна» назначены преимущественно в ночное время, чтобы сохранить объемы движения в дневные часы. В выходные дни работы будут проводиться с использованием дневного времени: с 16:50 28 мая до 04:50 следующего дня.

В течение июня в ночные часы продолжатся работы по строительству новой пассажирской инфраструктуры на станции МЦД-1 Тимирязевская – двух платформ и подземного вестибюля, который будет интегрирован с метро. Ранее на станции возведена основная часть платформ, построен пешеходный тоннель и спуски в подземный вестибюль. В настоящее время началась установка кровли на навесах платформ, ведется обустройство павильонов на платформах и возведение платформ в районе спусков, продолжаются строительные работы в вестибюле. В июле планируется начать отделочные работы на платформах.

Также в июне за исключением выходных дней будет вестись модернизация объектов энергообеспечения на станции Дмитров. 1-3 июня назначены дневные технологические «окна» с 10:15 до 14:10, а в остальные дни – с 23:40 до 04:40.

Обращаем внимание пассажиров, что в связи с работами по модернизации инфраструктуры внесены изменения в расписание некоторых пригородных поездов Белорусского, Савеловского направлений, МЦД-1 и аэроэкспрессов: некоторые электрички проследуют по укороченному маршруту, у нескольких поездов изменится время отправления и количество остановок на маршруте, некоторые поезда выведут из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

