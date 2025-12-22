В 2025 году почти 7 тыс. путешественников воспользовались услугами «Чайковского экспресса».

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Последний в 2025 году поездка пригородного туристического ретропоезда на паровой тяге «Чайковский экспресс» по маршруту Ижевск – Воткинск прошла 21 декабря 2025 года. За этот год состав сделал 56 рейсов и перевез 6,7 тыс. пассажиров.

Горьковская железная дорога запустила новый маршрут в сотрудничестве с ППК «Содружество» в честь 185-летия со дня рождения знаменитого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Во главе поезда – паровоз серии Л, а салоны комфортабельных вагонов оформлены в стиле дореволюционных поездов. Проводники надели форму конца XIX века, а предметы для оформления были найдены у коллекционеров и в антикварных магазинах.

Пассажиры были встречены интересной театрализованной программой и классическими музыкальными произведениями. Так, на всем протяжении путешествия для туристов играл фортепианный цикл «Времена года», написанный Петром Ильичем в 1875–1876 годах.

В канун Нового года для гостей тура была организована уникальная праздничная программа, полная чудес и сюрпризов. Состав был украшен праздничными элементами, создавая атмосферу зимней сказки, а каждый пассажир получил новогодний подарок. Одним из основных событий стал новогодний бал, на котором гостей поздравили Дед Мороз и Снегурочка.

Туристы посетили город Воткинск, где будущий композитор провел свое детство и где начал развиваться его музыкальный талант. В музее-усадьбе гостей ожидала театрализованная экскурсия с элементами интерактива, прогулка по парку и знакомство с его территорией. Один из самых ценных экспонатов – рояль, на котором молодой Петр Ильич учился играть на музыкальном инструменте.

Кроме того, гости приняли участие в мастер-классе по бальным танцам XIX века и послушали романсы в живом исполнении. В программу тура также входило посещение Музея медицины, Благовещенского собора и прогулка по Воткинску, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.