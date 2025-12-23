Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Железнодорожная линия Горьковская подготовлена для функционирования при низкой температуре.

2025-12-23 15:34
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Горьковской магистрали усилены меры безопасности на железнодорожной инфраструктуре из-за низких температур, гололеда и снегопадов, которые наблюдаются в Поволжских регионах.

Основное внимание сосредоточено на пассажирском сегменте. Для создания комфортных условий для пассажиров было проведено дополнительное техническое обслуживание станций, а также проверена и настроена работа систем отопления зданий и сооружений.

Сотрудники магистрали проверили готовность подвижного состава. Эксперты убедились в надежности электрооборудования, тормозных, пневматических, механических и дизельных устройств, кабин, тяговых и вспомогательных электромашин, устройств безопасности и радиосвязи.

Также была проверена эффективность автоматической системы против обледенения контактной сети. Усилен контроль за исправностью осветительного оборудования, компрессорных установок стрелочных переводов и систем связи.

Сотрудники железной дороги вместе с подрядчиками оперативно обрабатывают территорию станций и вокзалов, посыпают платформы песком и реагентами, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

