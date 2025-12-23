Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году на Московской железнодорожной линии прошла модернизация свыше 110 км тяговой сети.

В 2025 году на Московской железнодорожной линии прошла модернизация свыше 110 км тяговой сети.
В 2025 году было обновлено 113 км контактной сети на Московской магистрали, что способствовало улучшению надежности энергоснабжения на участках с высокой интенсивностью движения.

Специально для МЦД-1 и МЦД-4 было укреплено 25 км контактной сети, в ходе чего были построены две тяговые подстанции – Реутово и Трехгорка.

В дополнение, в течение этого года в рамках комплексной реконструкции северного сегмента Большого кольца Московской железной дороги было установлено 18 км новой контактной сети.

В этом году также были выполнены плановые работы по замене 70 км контактного провода на разных участках Московской магистрали, как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

