С начала текущего года и до ноября с платформ Горьковской железнодорожной магистрали было отправлено около 600 контейнерных составов.

13:10

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по ноябрь 2025 года с железнодорожных станций Горьковской магистрали было отправлено около 600 контейнерных поездов, что на 19% больше, чем в тот же период 2024 года. Общий вес грузов, перевезенных в контейнерах, увеличился на 23% и превысил 1,1 млн тонн.

В течение этого времени сотрудниками Горьковской железной дороги было разработано 15 новых маршрутов для грузовых поездов, которые следуют по расписанию, согласованному с клиентами. Среди них - 13 новых направлений для контейнерных перевозок.

Таким образом, экспортные перевозки контейнеров начались со станций в Нижегородской, Владимирской и Кировской областях, Татарстане, Удмуртии и Пермском крае, а также внутренние перевозки - из Владимирской области и Чувашии. Кроме того, "Грузовые экспрессы" отправились по новым маршрутам из Татарстана и Удмуртии.

Стоит отметить, что партнеры железной дороги заинтересованы в отправке грузов по согласованному расписанию и в рамках услуги "Грузовой экспресс". За 11 месяцев было сформировано 126 "грузовых экспрессов" и 268 поездов, следующих по специально разработанному графику. В общей сложности такими составами было перевезено 566 тыс. тонн грузов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.