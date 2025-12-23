Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Строительство нового остановочного пункта Елизаветинская было запущено на железнодорожной линии в Калининграде.

2025-12-23 10:22
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В микрорайоне Сельма города Калининграда начались работы по созданию остановочного комплекса Елизаветинская, оснащенного высокой платформой для железнодорожного сообщения, спроектированной с учетом размеров электропоездов типа «Ласточка».

Новый остановочный комплекс, который будет располагаться на перекрестке улиц генерала Челнокова и Елизаветинская, принадлежит к Светлогорскому направлению магистрали. В ходе подготовительного этапа были выполнены работы по прокладке электросетей, обустройству системы водоотведения и подготовке площадки. В дальнейшем планируется установка опор для железнодорожной платформы, которая будет оснащена двумя торцевыми лестницами с пандусами, антискользящим покрытием и тактильными указателями. Также предусмотрено установление козырька и столбов для уличного освещения.

Согласно информации от службы корпоративных коммуникаций КЖД, завершение строительства ожидается в первом квартале 2026 года.

