Ученики из Красноярска и Дивногорска отправились в образовательное путешествие на "Волшебном экспрессе" Красноярской железнодорожной сети.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

«Сияющий» электропоезд совершил специальный рейс перед Новым годом, следуя по маршруту Красноярск – Дивногорск в рамках детского образовательного проекта «Волшебный экспресс», организованного красноярскими железнодорожниками. Более 300 младших школьников из красноярских школ № № 159, 86, 9 и дивногорской гимназии № 10, расположенных вблизи железнодорожных путей, стали пассажирами этого экспресса.

Путешествие маленьких путешественников началось на станции Енисей. Во время остановки поезда в вагоны вошли персонажи зимних сказок. На пути до Дивногорска они устроили для детей представление о безопасности на железной дороге, превратив вагон в театр.

Сказочные персонажи напомнили маленьким зрителям о том, почему поезд не может остановиться мгновенно, какую угрозу представляют электрические провода над путями, почему нельзя лезть под вагоны и на вагоны и почему нужно снимать наушники, приближаясь к железной дороге.

Чтобы ученики лучше запомнили правила, машинисты Красноярской железной дороги провели для них экскурсию по станции Дивногорск и показали, что такое пешеходные переходы, виадуки, ограничительные линии на платформах и как выбирать самый безопасный путь для перехода через пути.

Кульминацией путешествия на «Волшебном экспрессе» стало появление Деда Мороза и Снегурочки. Они повторили вместе с детьми все правила, поздравили с приближающимся Новым годом и вручили подарки.

Детский образовательный проект по безопасности «Волшебный экспресс» был запущен на Красноярской железной дороге в 2022 году. С тех пор каждый год перед началом зимних каникул его участниками становятся школьники из Красноярска и Красноярского края, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.