С января по ноябрь сервис для нахождения утерянных вещей помог восстановить около 6,5 тыс. предметов для пассажиров Северо-Кавказской железнодорожной сети.

2025-12-23 09:50
В течение 11 месяцев 2025 года, благодаря службе поиска утерянных вещей на станциях Северо-Кавказской железной дороги, пассажирам удалось вернуть около 6,5 тыс. разнообразных предметов, которые они забыли в поездах дальнего следования.

Наиболее часто пассажиры забывали вещи в сумках, обувь, детские игрушки, мобильные телефоны и аксессуары к ним (наушники, зарядные устройства), а также головные уборы, очки и зонты.

Среди необычных предметов, оставленных пассажирами в поездах, были аккумуляторная дрель и лазерный уровень.

Для поиска утерянных вещей в поезде, пассажиру нужно заполнить электронную форму в разделе «Пассажирам»/«Поиск забытых вещей» на официальном сайте ОАО «РЖД». В форме необходимо указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре символа номера документа, по которому был оформлен билет.

Также необходимо составить описание утерянных вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены. После подачи заявки пассажиру будет предложено идентифицировать свои вещи по фотографиям или дождаться обработки заявки сотрудниками компании. Поиск вещей возможен в течение 30 дней с момента совершения поездки. Заявка будет обработана не позднее 3 рабочих дней после ее подачи, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

