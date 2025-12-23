С того момента, как год начался, на железнодорожной линии в Красноярске число грузовых составов, отправленных с использованием технологии виртуальной сцепки, увеличилось втрое.

09:21

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение 11 месяцев 2025 года на Красноярской железнодорожной магистрали было сформировано и отправлено 7621 грузовой состав с использованием технологии виртуальной сцепки. Это в три раза превышает показатель за соответствующий период 2024 года.

Данная технология способствует увеличению пропускной и провозной способности магистрали, сокращая интервалы следования поездов. В то время как обычные грузовые составы следуют друг за другом на расстоянии не менее 4-5 км, поезда, использующие виртуальную сцепку, могут уменьшить этот интервал до 2 км. В результате, синхронизированные составы (не менее двух) движутся как единый поезд.

Для реализации этой инновационной технологии на КрасЖД была проведена глобальная модернизация системы электроснабжения и обновлен парк грузовых локомотивов в последние годы.

Вместо устаревших моделей на магистраль поступили современные грузовые электровозы "Ермак", которые были дополнительно оснащены новым программным обеспечением - интеллектуальной системой автоматизированного управления поездами для перехода на "виртуальную сцепку".

Система отслеживает местоположение, скорость, расстояние до предшествующего поезда и другие параметры. Более 500 локомотивов "Ермак" на Красноярской магистрали оснащены этой системой.

Обмен информацией между машинистами ведущего и ведомого поезда происходит через защищенный цифровой радиоканал: дополнительное обучение прошли 1,2 тыс. машинистов и их помощников.

Стоит отметить, что технология виртуальной сцепки внедряется на всех железнодорожных магистралях Восточного полигона ОАО "РЖД". На КрасЖД она поэтапно развивается с 2023 года. За это время на магистрали было проведено более 10 тыс. таких составов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.