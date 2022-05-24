Возобновляется продажа билетов в российские поезда от и до станции Петропавловск Республики Казахстан

Возобновляется продажа билетов в российские поезда от и до станции Петропавловск Республики Казахстан

10:59

С 1 июня ряд поездов дальнего следования и прицепных беспересадочных вагонов формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «ЖД»), следующих транзитом через территорию Республики Казахстан, снова будет делать остановки на станции Петропавловск Казахстанских железных дорог для осуществления посадки и высадки пассажиров.

Так, например, купить билеты от и до станции Петропавловск уже сейчас могут пассажиры поездов № 59/60 Новокузнецк – Кисловодск, № 97/98 Тында – Кисловодск, № 123/124 Новосибирск – Белгород, № 127/128 Красноярск – Адлер, № 203/204 Томск – Анапа, № 205/206 Иркутск – Анапа, № 269/270 Чита – Имеретинский Курорт и других поездов.

Кроме того, в июне в график движения вернутся еще 3 поезда формирования АО «НК «Казахстан Темир Жолы», курсирование которых было временно приостановлено с 16 марта 2020 года: со 2 июня – № 84/83 Караганды – Самара, с 3 июня – № 145/146 Караганды – Омск и с 6 июня – № 113/114 Алматы – Казань.

Также напомним, что с 20 апреля возобновил курсирование поезд № 625/626 Атырау – Астрахань (формирования АО «НК «КТЖ»).

До конца года для поездок из России в Республику Казахстан и обратно (поездами формирования АО «ФПК» и АО «НК «КТЖ») действуют скидки от общей стоимости проезда по территории России и Республики Казахстан от 15% до 45% в зависимости от даты покупки билетов.

Для въезда на территорию Российской Федерации из Казахстана всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, кроме граждан государств-членов Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия), необходимо иметь отрицательный результат лабораторного исследования на наличие COVID-19, выполненного методом ПЦР не ранее чем за 2 календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации (оригинал на бумажном носителе или цифровая версия в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19»).

Все пассажиры, прибывающие в Казахстан с территории Российской Федерации, должны предоставить справку ПЦР с отрицательным результатом теста на COVID-19 на казахском, русском или английском языке, сделанного не позднее 72 часов на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан, или иметь документальное подтверждение (сертификат) о прохождении полного курса вакцинации или ревакцинации против коронавирусной инфекции сроком не более 6 месяцев после получения второго компонента. Справка ПЦР с отрицательным результатом теста на COVID-19 при въезде в Казахстан не требуется детям в возрасте до 5 лет при ее наличии у сопровождающих их лиц.

Наличие результатов тестов контролируется проводниками.

При следовании по территории Казахстана обязательно ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания. При необходимости средства индивидуальной защиты (защитные маски, антисептические средства и т. п.) можно приобрести у проводника.

Все составы проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов, в пути следования также осуществляется влажная уборка вагонов с применением дезинфицирующих средств.