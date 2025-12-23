Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Кремлевскую елку в Москву на дальнемагистральных поездах прибудет свыше 2,7 тыс. малышей.

2025-12-23 09:05
На Кремлевскую елку в Москву на дальнемагистральных поездах прибудет свыше 2,7 тыс. малышей.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Корпорация «РЖД» организует перевозку более 2,7 тыс. юных пассажиров из 46 областей России на центральную новогоднюю елку, которая пройдет в Кремле 25 декабря. Все железнодорожные станции и перевозчики уже готовы к транспортировке и приему детских коллективов.

Дети из различных регионов отправятся в столицу 22, 23 и 24 декабря, причем большинство отправлений запланировано на 23 число. Местами отправления станут вокзалы Архангельска, Челябинска, Ульяновска, Курска, Мурманска, Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Перми, Симферополя, Севастополя, Петрозаводска, Пскова, Калининграда, Иваново, Краснодара, Ростова-на-Дону, Воронежа, Белгорода, Брянска, Владимира, Волгограда, Тамбова, Пензы, Оренбурга, Саранска, Чебоксар, Ижевска, Йошкар-Олы и других городов.

Прибытие детей в Москву ожидается 24 и 25 декабря. Встреча детских групп будет проходить на семи московских вокзалах: Казанском, Ярославском, Павелецком, Белорусском, Ленинградском, Киевском и Восточном. Возврат участников праздничных мероприятий в регионы запланирован на период с 25 по 27 декабря.

В ходе подготовки на всех участвующих вокзалах был проведен ряд мероприятий для обеспечения комфортного, безопасного и организованного пребывания детей. Были разработаны планы перемещения детских групп с минимальным контактом с основным потоком пассажиров, предусмотрено отведение специальных зон для проверки и отдельных залов ожидания, а также мест для парковки транспорта, задействованного в перевозке детей. На вокзалах будет организовано дежурство руководителей и сопровождение детских групп персоналом на всех этапах пребывания на территории вокзалов. Также будет задействована помощь 40 волонтеров.

Особое внимание было уделено организации сопровождения детей с ограниченными возможностями, которые передвигаются на инвалидных колясках. Были разработаны индивидуальные маршруты прибытия и отправления, учитывающие повышенные требования к доступности и безопасности.

Вместе с территориальными подразделениями Роспотребнадзора была проведена подготовка залов ожидания, усилен контроль за санитарным состоянием помещений, работой систем вентиляции, водоснабжения и соблюдением температурного режима. На вокзалах обеспечена готовность медицинского персонала к оказанию первой помощи и отработан порядок информирования при возникновении инфекционных рисков.

Кроме того, на всех вокзальных комплексах усилены меры транспортной безопасности. Организовано сотрудничество с правоохранительными органами для сопровождения детей от момента прибытия до посадки в поезд, проведены проверки исправности технических средств обеспечения безопасности и систем видеонаблюдения.

На территориях у вокзалов столицы вместе с организаторами мероприятия и Департаментом транспорта города Москвы определены места для стоянки автобусов.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru