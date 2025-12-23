На Кремлевскую елку в Москву на дальнемагистральных поездах прибудет свыше 2,7 тыс. малышей.

09:05

Корпорация «РЖД» организует перевозку более 2,7 тыс. юных пассажиров из 46 областей России на центральную новогоднюю елку, которая пройдет в Кремле 25 декабря. Все железнодорожные станции и перевозчики уже готовы к транспортировке и приему детских коллективов.

Дети из различных регионов отправятся в столицу 22, 23 и 24 декабря, причем большинство отправлений запланировано на 23 число. Местами отправления станут вокзалы Архангельска, Челябинска, Ульяновска, Курска, Мурманска, Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Перми, Симферополя, Севастополя, Петрозаводска, Пскова, Калининграда, Иваново, Краснодара, Ростова-на-Дону, Воронежа, Белгорода, Брянска, Владимира, Волгограда, Тамбова, Пензы, Оренбурга, Саранска, Чебоксар, Ижевска, Йошкар-Олы и других городов.

Прибытие детей в Москву ожидается 24 и 25 декабря. Встреча детских групп будет проходить на семи московских вокзалах: Казанском, Ярославском, Павелецком, Белорусском, Ленинградском, Киевском и Восточном. Возврат участников праздничных мероприятий в регионы запланирован на период с 25 по 27 декабря.

В ходе подготовки на всех участвующих вокзалах был проведен ряд мероприятий для обеспечения комфортного, безопасного и организованного пребывания детей. Были разработаны планы перемещения детских групп с минимальным контактом с основным потоком пассажиров, предусмотрено отведение специальных зон для проверки и отдельных залов ожидания, а также мест для парковки транспорта, задействованного в перевозке детей. На вокзалах будет организовано дежурство руководителей и сопровождение детских групп персоналом на всех этапах пребывания на территории вокзалов. Также будет задействована помощь 40 волонтеров.

Особое внимание было уделено организации сопровождения детей с ограниченными возможностями, которые передвигаются на инвалидных колясках. Были разработаны индивидуальные маршруты прибытия и отправления, учитывающие повышенные требования к доступности и безопасности.

Вместе с территориальными подразделениями Роспотребнадзора была проведена подготовка залов ожидания, усилен контроль за санитарным состоянием помещений, работой систем вентиляции, водоснабжения и соблюдением температурного режима. На вокзалах обеспечена готовность медицинского персонала к оказанию первой помощи и отработан порядок информирования при возникновении инфекционных рисков.

Кроме того, на всех вокзальных комплексах усилены меры транспортной безопасности. Организовано сотрудничество с правоохранительными органами для сопровождения детей от момента прибытия до посадки в поезд, проведены проверки исправности технических средств обеспечения безопасности и систем видеонаблюдения.

На территориях у вокзалов столицы вместе с организаторами мероприятия и Департаментом транспорта города Москвы определены места для стоянки автобусов.