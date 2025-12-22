Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Для новогодних каникул, Свердловская железнодорожная компания установила дополнительные поездки для туристического ретро-поезда под названием "Уральский экспресс".

2025-12-22 15:19
Для новогодних каникул, Свердловская железнодорожная компания установила дополнительные поездки для туристического ретро-поезда под названием
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Свердловская железная дорога увеличила количество рейсов ретропоезда «Уральский экспресс» для удовлетворения растущего интереса к туристическим поездкам во время новогодних каникул среди жителей и гостей Екатеринбурга.

«Уральский экспресс» будет курсировать дважды в день в выходные 27–28 декабря 2025 года и с 3 по 10 января 2026 года (за исключением 7 января): дневной рейс будет следовать от станции Екатеринбург-Пассажирский до о. п. Верхняя Пышма. Музей и обратно, а вечерний - по кольцевому маршруту вокруг Екатеринбурга. 28 декабря пассажиров обоих рейсов ждут новогодние сюрпризы, игры и поздравления во время поездки, подготовленные СвЖД.

Дополнительные кольцевые рейсы по маршруту «Вечерний Екатеринбург» также будут организованы 24–26, 29, 30 декабря 2025 года и 2 января 2026 года.

Оба маршрута предусматривают продолжительную остановку на станции Шувакиш, где расположены вокзал и платформа в историческом стиле, а также работает буфет. Для пассажиров созданы специальные фотозоны, включая кабинет начальника вокзала. Интерьеры и мебель выполнены в стиле конца XIX века.

До станции Шувакиш поезд движется на электрической тяге под управлением знаменитого пассажирского электровоза ЧС2, известного как «Чебурашка». На станции Шувакиш происходит смена локомотивов: к составу прицепляют паровоз, а пассажиры могут наблюдать за этим процессом. Когда ретропоезд выполняет рейс «Вечерний Екатеринбург», на всем пути его ведет электровоз ЧС2.

Билеты можно приобрести в кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» и в приложении «РЖД Пассажирам». При покупке необходимо указать станцию отправления Екатеринбург-Пассажирский, прибытия – Екатеринбург-Туристический. Действуют все виды льгот, а также специальные тарифные планы, позволяющие снизить стоимость проезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru