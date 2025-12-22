Для новогодних каникул, Свердловская железнодорожная компания установила дополнительные поездки для туристического ретро-поезда под названием "Уральский экспресс".

15:19

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Свердловская железная дорога увеличила количество рейсов ретропоезда «Уральский экспресс» для удовлетворения растущего интереса к туристическим поездкам во время новогодних каникул среди жителей и гостей Екатеринбурга.

«Уральский экспресс» будет курсировать дважды в день в выходные 27–28 декабря 2025 года и с 3 по 10 января 2026 года (за исключением 7 января): дневной рейс будет следовать от станции Екатеринбург-Пассажирский до о. п. Верхняя Пышма. Музей и обратно, а вечерний - по кольцевому маршруту вокруг Екатеринбурга. 28 декабря пассажиров обоих рейсов ждут новогодние сюрпризы, игры и поздравления во время поездки, подготовленные СвЖД.

Дополнительные кольцевые рейсы по маршруту «Вечерний Екатеринбург» также будут организованы 24–26, 29, 30 декабря 2025 года и 2 января 2026 года.

Оба маршрута предусматривают продолжительную остановку на станции Шувакиш, где расположены вокзал и платформа в историческом стиле, а также работает буфет. Для пассажиров созданы специальные фотозоны, включая кабинет начальника вокзала. Интерьеры и мебель выполнены в стиле конца XIX века.

До станции Шувакиш поезд движется на электрической тяге под управлением знаменитого пассажирского электровоза ЧС2, известного как «Чебурашка». На станции Шувакиш происходит смена локомотивов: к составу прицепляют паровоз, а пассажиры могут наблюдать за этим процессом. Когда ретропоезд выполняет рейс «Вечерний Екатеринбург», на всем пути его ведет электровоз ЧС2.

Билеты можно приобрести в кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» и в приложении «РЖД Пассажирам». При покупке необходимо указать станцию отправления Екатеринбург-Пассажирский, прибытия – Екатеринбург-Туристический. Действуют все виды льгот, а также специальные тарифные планы, позволяющие снизить стоимость проезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.