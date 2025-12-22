В пригородных кассах началась продажа билетов на ретропоезд, следующий по маршруту Владимир – Гусь-Хрустальный.

13:54

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Совместно с АО «ВВППК», Горьковская магистраль начала продажу билетов на новогодний ретропоезд, следующий по маршруту Владимир – Гусь-Хрустальный, в пригородных кассах железной дороги Владимирской области. Поезд будет в пути с 3 по 11 января 2026 года.

Ретропоезд в новогодние праздники отправится из Владимира в 10:00 и прибудет в Гусь-Хрустальный в 12:05. Обратный рейс начнется в 15:50 и завершится прибытием в Владимир в 16:52.

Состав включает в себя старинный паровоз серии Л и современные комфортабельные вагоны, оборудованные кондиционерами, автоматическими сдвижными дверями с сенсорным управлением, биотуалетами, регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

В рамках новогоднего тура предусмотрено посещение Историко-художественного музея, Музея граненого стакана, экспозиции «Династия Мальцовых», участие в мастер-классе по декорированию тарелки и пешеходная экскурсия по Гусь-Хрустальному.

Подробности о расписании туристских поездов пригородного сообщения можно узнать на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.