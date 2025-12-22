В период новогодних торжеств, поезда дальнего следования, следующие по Московской железной дороге, осуществят около 450 дополнительных поездок.

12:49

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для обслуживания большого количества пассажиров на Московской железной дороге с 25 декабря 2025 года до 12 января 2026 года запланированы поезда, которые выполнют 445 дополнительных рейсов, связывающих Москву с Казанью, Ижевском, Кировом, Адлером, Оренбургом, Челябинском, Екатеринбургом, Волгоградом, Саратовом и другими городами.

Основной всплеск отправлений пассажирских поездов с московских вокзалов ожидается 30 декабря 2025 года. Больше всего составов предполагается отправить с Казанского вокзала – 49, включая 9 дополнительных.

Также, учитывая возрастающий спрос во время новогодних праздников, будет организовано движение 19 пар туристических поездов в направлении Великого Устюга, Кирова, Костромы, Екатеринбурга, Тюмени и других городов. Это на 26% больше, чем в 2024 году. Туристические (круизные) поезда – это специально оборудованные составы, которые следуют по заранее разработанному маршруту с остановками для экскурсий, гастрономических дегустаций или культурных программ, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.