Во время праздничного периода на железнодорожных путях Калининграда будет работать "Новогодний экспресс".

10:20

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 28-го декабря 2025 года до 31-го числа того же месяца, а также с 2-го по 5-е января 2026 года будет осуществляться движение тематического пригородного поезда «Новогодний экспресс», следующего по маршруту Калининград - Светлогорск через Зеленоградск.

Вагоны электропоезда «Ласточка» будут украшены в праздничном стиле. На Южном вокзале перед отправлением пассажиров встретят Дед Мороз и Снегурочка, которые также проведут развлекательную программу во время пути.

«Новогодний экспресс» будет следовать по расписанию пригородных поездов №№ 6805/6953 и 6954/6806. Отправление с Южного вокзала запланировано на 10:15, прибытие на станцию Зеленоградск-Новый – в 11:02. В 11:29 поезд продолжит движение до станции Светлогорск-2, откуда в 12:24 отправится обратно и прибудет в Зеленоградск в 13:03. Отправление из Зеленоградска в Калининград запланировано на 13:16.

Пассажиры могут приобрести билеты любым удобным для них способом: в кассах пригородного сообщения, через терминалы самообслуживания, в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «ПроТранспорт+», а также через телеграм-бота «Электрички РЖД». Предварительная продажа билетов начинается за 10 дней до предполагаемой даты поездки без указания мест.

«Новогодний экспресс» будет функционировать на этой линии уже третий год подряд. За это время на праздничном поезде побывали 16 тыс. человек, включая более 2,5 тыс. детей, которые получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.