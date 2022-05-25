Возобновляется курсирование поездов в сообщении с Киргизией

В соответствии с решением Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации о снятии ограничений на перемещение через сухопутный участок российско-казахстанской государственной границы, возобновляется курсирование пассажирских поездов в сообщении с Киргизской республикой.
В расписание возвращаются следующие международные пассажирские поезда и беспересадочные вагоны, курсирование которых было временно остановлено с 17 марта 2020 года в соответствии с уведомлением ГП «НК «Кыргыз темир жолу»:
Продажа билетов на вышеуказанные поезда будет открыта в ближайшее время. Приобрести билеты можно будет за 45 суток до отправления.
Ознакомиться с графиком курсирования поездов можно на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Международное сообщение».
Все ранее действовавшие санитарные ограничения для граждан Российской Федерации и Киргизии при въезде на территории стран сняты, ПЦР-тест не требуется.