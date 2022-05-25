Возобновляется курсирование поездов в сообщении с Киргизией

Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

2022-05-25 15:37
В соответствии с решением Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации о снятии ограничений на перемещение через сухопутный участок российско-казахстанской государственной границы, возобновляется курсирование пассажирских поездов в сообщении с Киргизской республикой.

В расписание возвращаются следующие международные пассажирские поезда и беспересадочные вагоны, курсирование которых было временно остановлено с 17 марта 2020 года в соответствии с уведомлением ГП «НК «Кыргыз темир жолу»:

  • с 8 июня – поезд № 17/18 Бишкек – Самара отправлением 2 раза в неделю из Бишкека (по средам и пятницам) и из Самары (по пятницам и воскресеньям);
  • с 9 июня – поезд № 385/386 Бишкек – Новосибирск отправлением из Бишкека и из Новосибирска 1 раз в 8 дней;
  • с 6 июня – беспересадочная группа вагонов Бишкек – Казань в составе двухгруппного поезда № 114/113 Алматы/Бишкек – Казань отправлением 1 раз в неделю из Бишкека (по понедельникам) и из Казани (по четвергам).

Продажа билетов на вышеуказанные поезда будет открыта в ближайшее время. Приобрести билеты можно будет за 45 суток до отправления.

Ознакомиться с графиком курсирования поездов можно на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Международное сообщение».

Все ранее действовавшие санитарные ограничения для граждан Российской Федерации и Киргизии при въезде на территории стран сняты, ПЦР-тест не требуется.

