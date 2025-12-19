РЖД подготовлены к активности во время новогоднего отпуска.

16:45

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На селекторном совещании в главном офисе ОАО «РЖД» обсуждалась готовность пассажирского комплекса к предстоящим новогодним и рождественским праздникам.

«Нашим клиентам доверяют и активно пользуются услугами Российских железных дорог. Пик перевозок, когда люди выбирают нас для поездок к родным, отдыха или отправки детей на новогодние елки, является показателем этого доверия. Уверен, что мы, как и в прошлые годы, сможем оправдать ожидания и обеспечить пассажирские перевозки на высоком уровне во время новогодних и рождественских праздников», - заявил генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

Согласно прогнозам, во время новогодней перевозочной кампании 2025/2026 годов планируется перевезти 7,3 млн пассажиров по российским железным дорогам. Для этого уже запланировано 726 дополнительных рейсов, которые свяжут важные города и крупные региональные центры.

Также предполагается отправить 324 тыс. пассажиров в туристских поездах, из которых 59 тыс. человек (+30% по сравнению с прошлым годом) будут путешествовать в круизных поездах, сочетая интересное путешествие с обширной экскурсионной программой. На предстоящий новогодний сезон холдинг «РЖД» назначил более 20 таких маршрутов. Еще 265 тыс. человек (+6%) планируется перевезти в 27 пригородных турпоездах к значимым достопримечательностям в субъектах РФ и местам проведения региональных праздников.

Стоит отметить, что специалисты холдинга постоянно контролируют наличие билетов в продаже, и в зависимости от спроса назначаются дополнительные составы или добавляются вагоны в уже запланированные поезда.

ОАО «РЖД» всегда уделяет особое внимание перевозкам детей. Так, во время новогодних каникул планируется перевезти около 54,4 тыс. детей на праздничные елки и экскурсии в составе организованных групп (+0,9%).

Детские перевозки будут производиться как обычными поездами, так и специально предназначенными для этого составами - ожидается около 30 специальных детских рейсов. Стоит отметить, что для перевозки детей используются поезда, составленные из вагонов нового типа. Для обеспечения комфортного путешествия детских групп, поездные экипажи состоят из лучших сотрудников, прошедших дополнительное обучение по работе с малыми пассажирами, усилен контроль санитарии, а на станциях обеспечен наиболее комфортный посадка/высадка и минимальный путь прохода детей в залы ожидания и к автотранспорту.

Пригородные пассажирские компании в регионах России организуют тематические "сказочные" пригородные поезда с представлениями во время пути («Полярный экспресс», «Путешествие в чудесную сказку», «Новогодний экспресс» и т.д.). В настоящее время такие составы планируются в 21 регионе.