Изменения в графике движения некоторых пригородных поездов по Курскому и Рижскому направлениям Московской железной дороги ожидаются 20–22 декабря 2025 года.

2025-12-19 16:33
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Изменения в расписании некоторых пригородных поездов, следующих по Курскому и Рижскому направлениям Московской железной дороги, включая МЦД-2, ожидаются с 20 по 22 декабря. Причина - реконструкционные работы на станции Царицыно.

Технический перерыв запланирован с 02:00 20 декабря до 02:00 22 декабря. В этот период строители будут разбирать дополнительные инженерные сооружения, созданные для строительства части подземного тоннеля, а также оборудуют технический проезд для спецтехники.

Во время проведения работ будет закрыт участок 1 главного пути. Движение будет осуществляться по соседним путям, что повлияет на расписание: в указанный период все пригородные поезда в направлении Подольска будут проходить станцию Царицыно без остановки. Некоторым электричкам маршруты будут продлены до/от платформы Курьяново, а некоторые поезда временно исключены из расписания.

Московская железная дорога призывает пассажиров отнестись с пониманием к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно получить на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

