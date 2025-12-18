Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Российские железные дороги приступили к предварительным тестам стрелочного переключения для первой фазы высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

2025-12-18 10:00
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

ПАО «Российские железные дороги» начало предварительные испытания стрелочного перевода, установленного на безбалластном бетонном основании, для первого этапа высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Экспериментальный образец был собран на Муромском заводе стрелочных переводов. Более 60 предприятий страны принимали участие в создании этого сложного устройства.

Заместитель генерального директора и главный инженер ПАО «РЖД» Валерий Танаев дал старт испытаниям. Комплексная проверка поможет специалистам подтвердить соответствие изделия проектной документации и требованиям к нему.

«Мы не просто создаем новый стрелочный перевод для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, мы создаем новый элемент в цепи технологического суверенитета России. Нас ждут еще сложные и ответственные этапы испытаний, сертификация продукции», – заявил Валерий Танаев.

Общая длина стрелочного перевода составляет 118 м. Он включает в себя металлические элементы (рамные рельсы с остряками, рельсы соединительных путей, крестовина), безбалластное бетонное основание (плиты), гарнитуру с внешними замыкателями, стрелочные электроприводы и устройства контроля.

В дополнение к стандартным проверкам геометрических размеров стрелочного перевода, особое внимание будет уделено подтверждению безопасности и надежности конструкции, включая синхронизацию перемещения и запирания подвижных частей стрелочного перевода.

Управление переводом будет осуществляться с помощью аппаратно-программного комплекса, специально разработанного для новой стрелки и пока не имеющего аналогов на железнодорожной сети страны. Он не только контролирует движущиеся элементы, но и проводит их непрерывную диагностику. Все оборудование комплекса размещается в специальном шкафу.

Имитация сбоев в работе элементов стрелочного перевода и проверка его способности к восстановлению станут критически важными этапами тестирования.

Для строительства высокоскоростной трассы Москва – Санкт-Петербург необходимо 118 таких стрелочных переводов. Чтобы уложиться в сроки, Муромский и Новосибирский стрелочные заводы должны производить не менее 4 таких устройств в месяц.

