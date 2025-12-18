С начала текущего года в Челябинской области было зарегистрировано 5 аварий.

09:56

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 2025 года в Челябинской области произошло 5 аварий на дорогах. Все они были вызваны нарушением водителями ПДД. В результате этих ДТП один человек умер, еще один получил травмы.

Между станциями Ишалино и Ессаульская водители три раза нарушили правила. В мае на этом участке водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся электропоездом, в июне водитель грузовика выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом, в ноябре водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся электропоездом, что привело к смерти одного человека и травмированию другого. В каждом случае машинисты применяли экстренное торможение, но расстояние было слишком малым, чтобы избежать столкновения.

Еще одно ДТП случилось на участке Челябинск – Полдневая, где водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было слишком малым, чтобы избежать столкновения.

Также авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде между станциями Курамино и Устиново, где водитель выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся маневровым тепловозом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было слишком малым, чтобы избежать столкновения.

В общей сложности на территории ЮУЖД с начала года было зарегистрировано 11 аварий на дорогах.

За 11 месяцев 2025 года на территории Южно-Уральской железной дороги дежурные по переездам зафиксировали 140 нарушений ПДД водителями. Информация о выявленных нарушениях была передана в ГИБДД.

Администрация Южно-Уральской железной дороги призывает автомобилистов строго следовать правилам дорожного движения при проезде через железнодорожные переезды.

Хотим напомнить, что железнодорожный транспорт имеет преимущество перед другими участниками движения. Не допускается въезд на переезд при опущенном или опускающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Не следует проезжать, если виден приближающийся поезд или если образовалась пробка, которая заставит водителя остановиться на переезде, сообщает отдел корпоративных коммуникаций ЮУЖД.