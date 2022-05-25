Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Дополнительные электрички Левшино – Кабельная – Левшино (Свердловская железная дорога) отменяются на 6 суток

2022-05-25 13:24
Дополнительные электрички Левшино – Кабельная – Левшино (Свердловская железная дорога) отменяются на 6 суток
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период с 26 по 31 мая отменяются дополнительные электрички Левшино – Кабельная – Левшино №№ 6053, 6054, 6055, 6056, 6057, 6058, 6059, 6060, 6061, 6062, 6063, 6064, 6065, 6066 в Пермской городской агломерации.

Напомним: дополнительные электропоезда на маршруте Левшино – Кабельная – Левшино назначены с 20 мая по 31 августа, чтобы разгрузить автомобильный поток в районе КамГЭС. Для удобства жителей правобережных микрорайонов Перми Свердловская магистраль построила пассажирскую посадочную платформу на станции Кабельная, где теперь останавливаются «Ласточки», курсирующие по кольцевому маршруту.

С подробной информацией о графике движения поездов можно ознакомиться на станциях, на сайте перевозчика – АО «Пермская пригородная компания», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» или по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru