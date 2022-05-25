Дополнительные электрички Левшино – Кабельная – Левшино (Свердловская железная дорога) отменяются на 6 суток

13:24

В период с 26 по 31 мая отменяются дополнительные электрички Левшино – Кабельная – Левшино №№ 6053, 6054, 6055, 6056, 6057, 6058, 6059, 6060, 6061, 6062, 6063, 6064, 6065, 6066 в Пермской городской агломерации.

Напомним: дополнительные электропоезда на маршруте Левшино – Кабельная – Левшино назначены с 20 мая по 31 августа, чтобы разгрузить автомобильный поток в районе КамГЭС. Для удобства жителей правобережных микрорайонов Перми Свердловская магистраль построила пассажирскую посадочную платформу на станции Кабельная, где теперь останавливаются «Ласточки», курсирующие по кольцевому маршруту.

С подробной информацией о графике движения поездов можно ознакомиться на станциях, на сайте перевозчика – АО «Пермская пригородная компания», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» или по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.