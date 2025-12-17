Продолжатся работы, направленные на увеличение пропускной способности станции Карымская на Забайкальской железнодорожной магистрали.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ближайшее время продолжатся работы по реконструкции станции Карымская на Забайкальской железной дороге, которая обеспечивает движение поездов как по Транссибирской магистрали в сторону восточных портов России, так и к пограничному железнодорожному пункту Забайкальск - Маньчжурия (Китай).

Отметим, что с 2017 по 2025 год на станции Карымская, играющей ключевую роль в организации грузоперевозок на Восточном полигоне ОАО «РЖД», был построен новый нечетный приемоотправочный парк «Г».

В ходе реконструкции железнодорожного узла Карымская в I квартале 2024 года раньше запланированных сроков были введены в временную эксплуатацию 2 дополнительных приемоотправочных пути длиной 1360 м и 1416 м, установлено 11 новых стрелочных переводов, выполнены работы по созданию насыпи под железнодорожные пути, построено 12 искусственных сооружений, установлена инфраструктура путевого комплекса, сигнализации, централизации и блокировки, электроэнергетики, введены в строй элементы пассажирского комплекса. В 2025 году парк был введен в постоянную эксплуатацию.

Общий объем инвестиций достиг около 8,2 млрд рублей.

В результате на 11 путях парка «Г» было обеспечено беспрепятственное принятие и обработка транзитных грузовых поездов в западном направлении, включая длинносоставные, отменены ограничения скорости движения поездов по путям и съездам парка до значений менее 40 км/ч, сокращен оборот локомотивов по узлу благодаря устранению угловых заездов. Предполагается, что пропускная способность в западном направлении составит 114,5 млн т. грузов, в восточном – 124,7 млн т. Также участковая скорость увеличится на 0,1 км/ч.

В будущем планируется выполнить работы по переустройству примыкания с главных путей с восточной и западной стороны.

17 декабря 2025 года в рамках пресс-тура под названием «Курсом развития» Владимир Антонец, руководитель Забайкальской железной дороги, поделился информацией. Событие проходило на территории железнодорожного узла Карымская, включая станцию, вокзал и сервисное локомотивное депо. Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.