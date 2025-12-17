С момента начала ремонтных работ на Московской железной дороге, примерно 300 км путей были отремонтированы.

09:51

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году в рамках ремонтно-путевых работ на Московской железной дороге было отремонтировано 291,2 км железнодорожных путей и установлено 162 стрелочных перевода.

Самыми длинными отремонтированными участками (более 10 км) стали:

в Московской области:

Сандарово – Усады-Окружные (14,6 км), Бирюлево-Товарная – Домодедово (20,2 км), Гжель – Куровская (18,1 км); Щурово – Луховицы (14,2 км), Ожерелье – Пурлово (10,1 км);

в Калужской области:

Воротынск – Бабынино (10,3 км), Палики – Судимир (19,4 км);

в Тульской области: Тарусская – Шульгино (20,2 км);

в Курской и Орловской областях: Курбакинская – Кромы (11,2 км), Моховая – Благодатная (12,6 км);

в Московской и Рязанской областях: Серебряные Пруды – Треполье (15,7 км).

70% всех ремонтно-путевых работ были выполнены по технологии «закрытого перегона», которая позволяет проводить работы непрерывно, увеличивая тем самым производительность и объем работ, сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.