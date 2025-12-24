В 2025 году на железнодорожной линии в Москве было проведено ремонтное восстановление свыше 300 переходов.

15:18

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году работники столичной железной дороги провели ремонт 333 переездов, находящихся в пределах Московской железнодорожной сети. В рамках этих работ была асфальтирована 10-метровая зона дороги, примыкающая к переездам. Большинство работ было выполнено в Московской (115 переездов), Брянской (44), Орловской (34), Курской (3) и Тульской (32) областях.

Также был проведен капитальный ремонт на 5 железнодорожных переездах, включающий замену резинокордового покрытия, установку заграждающих устройств и светоотражающих столбиков. Это улучшило безопасность пересечения переездов автотранспортом. Три из них находятся в Московской области, а по одному - в Калужской и Тульской.

Для предотвращения аварий на Московской железной дороге применяется комплекс мер, включающий обслуживание и ремонт переездов, а также использование новейших технологий для повышения безопасности. Например, в 2025 году в Москве на переезде в районе Покровское-Стрешнево была установлена интеллектуальная система "Умный переезд", а в Орловской области - автоматический шлагбаум на переезде в поселке Бастыево.

Для обеспечения безопасности и надежности перевозок, железнодорожники постоянно контролируют состояние переездов.

Служба корпоративных коммуникаций МЖД призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных путей.