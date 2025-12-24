В период новогодних торжеств, Свердловская железнодорожная сеть устанавливает дополнительные маршруты для пригородных поездов.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Во время новогодних праздников и выходных на Свердловской железнодорожной линии произойдут изменения в расписании некоторых пригородных поездов. С 28 декабря 2025 года до 12 января 2026 года будут добавлены дополнительные рейсы электричек, работающих по выходным, отменены поезда, ходящие только по рабочим дням, и изменены дни движения некоторых поездов.

Пригородные поезда № 7007/7027 Челябинск – Верхний Уфалей – Екатеринбург и № 7028/7008 Екатеринбург – Верхний Уфалей – Челябинск с 26 декабря 2025 года до 12 января 2026 года будут ходить каждый день. Так, на маршруте Екатеринбург – Челябинск (через Верхний Уфалей) с 26 декабря 2025 года до 12 января 2026 года поезда будут отправляться три раза в день: из Екатеринбурга в 08:34, 11:41, 18:07 (время местное), из Челябинска – в 06:45, 13:42, 19:13. «Финист» № 7048/7049 Екатеринбург – Каменск-Уральский – Челябинск и обратный рейс № 7050/7047 будут ходить без изменений.

Электропоезда №№ 6453 и 6463 Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил (отправление в 10:33 и 19:31), работающие по выходным, будут дополнительно назначены с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Электрички Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сортировочный №№ 6130/6131/6132 и Керамик – Нижний Тагил №№ 6447/6461, ходящие только по рабочим дням, с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года не будут работать.

Электропоезда Аэропорт Кольцово – Екатеринбург-Пассажирский – Аэропорт Кольцово №№ 6053/6054/6057, ходящие с понедельника по субботу, будут отменены 1 января 2026 года.

Также во время новогодних каникул произойдут изменения в расписании некоторых скорых пригородных поездов «Финист»:

Дополнительные рейсы № 7051 из Екатеринбурга в Шалю запланированы на 29, 30 и 31 декабря 2025 года;

Дополнительные рейсы № 7052 из Шали в Екатеринбург запланированы на 30, 31 декабря 2025 года и 1 января 2026 года;

Рейсы № 7053 из Екатеринбурга в Кузино отменены на 29, 30, 31 декабря 2025 года;

Рейсы № 7054 из Кузино в Екатеринбург отменены на 30, 31 декабря 2025 года и 1 января 2026 года;

Рейс № 7066 из Нижнего Тагила в Екатеринбург отменен на 4 января 2026 года.

Перевозки осуществляет АО «Свердловская пригородная компания» (СПК).

Подробности обо всех изменениях можно узнать в приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте СПК, а также на железнодорожных станциях, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.