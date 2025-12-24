Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Санта Клаус и его внучка Снегурочка напоминают автомобилистам о соблюдении ПДД на железнодорожных переездах Свердловской железной дороги.

2025-12-24 14:18
Санта Клаус и его внучка Снегурочка напоминают автомобилистам о соблюдении ПДД на железнодорожных переездах Свердловской железной дороги.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Накануне новогодних праздников, Свердловская железная дорога призывает водителей соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. Железнодорожники с помощью Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев привлекают внимание автолюбителей к вопросу безопасности, чтобы предотвратить столкновения автомобилей с поездами.

Для проведения мероприятия были выбраны переезды, где ранее происходили аварии или замечено большое количество нарушений ПДД со стороны водителей.

Водителям объясняют, что в условиях снегопадов, метелей и других неблагоприятных погодных условий риск аварийных ситуаций возрастает, поэтому при приближении к переездам необходимо быть особенно внимательными. Вместе с поздравлениями, новогодние герои вручают водителям буклеты с правилами и автомобильные подарки.

Так, 19 декабря Дед Мороз и Снегурочка вместе с работниками СвЖД и ГИБДД поздравили водителей на переезде участка Нижний Тагил – Завязовская. 23 декабря сказочные герои появились на перекрестках автомобильных и железных дорог в Екатеринбурге и у станции Винзили в Тюменской области. 24 декабря они помогли водителям вспомнить правила на участке Ноябрьск – Нюртей на Ямале.

Подобные профилактические мероприятия проводятся также в других регионах СвЖД.

В 2025 году на переездах Свердловской железной дороги произошло 3 ДТП (в 2024 году было 4 ДТП), к счастью, без пострадавших. Причиной аварий стали грубые нарушения ПДД со стороны водителей.

Сотрудники железной дороги выражают тревогу по поводу недостаточной дисциплины водителей и большого числа нарушений, которые они совершают при переходе через пути. С начала года дежурные на переездах зарегистрировали более 870 случаев проезда машин на запрещающий сигнал светофора и обхода закрытых шлагбаумов (в 2024 году было 750 таких нарушений). Каждое из этих нарушений могло привести к трагическим исходам.

СвЖД напоминает, что в соответствии с правилами дорожного движения, железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении перед другими видами наземного транспорта, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru