Санта Клаус и его внучка Снегурочка напоминают автомобилистам о соблюдении ПДД на железнодорожных переездах Свердловской железной дороги.

14:18

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Накануне новогодних праздников, Свердловская железная дорога призывает водителей соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. Железнодорожники с помощью Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев привлекают внимание автолюбителей к вопросу безопасности, чтобы предотвратить столкновения автомобилей с поездами.

Для проведения мероприятия были выбраны переезды, где ранее происходили аварии или замечено большое количество нарушений ПДД со стороны водителей.

Водителям объясняют, что в условиях снегопадов, метелей и других неблагоприятных погодных условий риск аварийных ситуаций возрастает, поэтому при приближении к переездам необходимо быть особенно внимательными. Вместе с поздравлениями, новогодние герои вручают водителям буклеты с правилами и автомобильные подарки.

Так, 19 декабря Дед Мороз и Снегурочка вместе с работниками СвЖД и ГИБДД поздравили водителей на переезде участка Нижний Тагил – Завязовская. 23 декабря сказочные герои появились на перекрестках автомобильных и железных дорог в Екатеринбурге и у станции Винзили в Тюменской области. 24 декабря они помогли водителям вспомнить правила на участке Ноябрьск – Нюртей на Ямале.

Подобные профилактические мероприятия проводятся также в других регионах СвЖД.

В 2025 году на переездах Свердловской железной дороги произошло 3 ДТП (в 2024 году было 4 ДТП), к счастью, без пострадавших. Причиной аварий стали грубые нарушения ПДД со стороны водителей.

Сотрудники железной дороги выражают тревогу по поводу недостаточной дисциплины водителей и большого числа нарушений, которые они совершают при переходе через пути. С начала года дежурные на переездах зарегистрировали более 870 случаев проезда машин на запрещающий сигнал светофора и обхода закрытых шлагбаумов (в 2024 году было 750 таких нарушений). Каждое из этих нарушений могло привести к трагическим исходам.

СвЖД напоминает, что в соответствии с правилами дорожного движения, железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении перед другими видами наземного транспорта, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.