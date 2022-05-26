Отправиться в путешествие из Самары в Саранск, Уфу и Пензу можно будет в июне

13:07

В рамках межрегионального туристического проекта «Яркие выходные в Приволжье» АО «ФПК» предлагает в праздничные дни июня отправиться в путешествие из Самары в Саранск, Уфу или Пензу.

В зависимости от предпочтений можно выбрать один из городов. Из Самары туристы отправятся 10 июня вечером с прибытием в соседние регионы утром следующего дня. Обратно поезд вернется 12 июня.

В Пензе путешественники посетят единственный в России Музей одной картины, который входит в тройку уникальных музеев мира, посвященных одной вещи. Еще одним ярким событием станет посещение заповедника «Тарханы», где провел свое детство Михаил Юрьевич Лермонтов.

Выбрав маршрут в Уфу, путешественники познакомятся с культурой и обычаями жителей Республики Башкортостан и посетят курорт Красноусольский, расположенный на западном склоне Южного Урала в долине реки Усолки.

В Саранске туристов ждет полное погружение в колорит мордовского народа, дегустация блюд национальной кухни и знакомство с ключевыми достопримечательностями столицы Республики Мордовия.

В стоимость поездки уже включены железнодорожные билеты в вагоны категории купе туда и обратно, питание, а также насыщенная экскурсионная программа.

Информацию по организации и бронированию туров можно получить по телефону Сервисного центра Куйбышевского филиала АО «ФПК» 8 (800) 201-74-22 (звонок бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.