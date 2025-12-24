В период новогодних выходных в Красноярском регионе пригородные электрички будут следовать по специальному праздничному графику.

С 30-го декабря 2025-го до 11-го января 2026-го года пригородные электропоезда КрасЖД в Красноярском регионе будут следовать по специальному графику, составленному фирмой «Краспригород»:
Для некоторых поездов, обслуживающих длинные маршруты, составлено специальное расписание, учитывающее обычный спрос на праздничные дни:
Утренние экспрессы Красноярск – Иланская и Красноярск – Ачинск – Красная Сопка будут следовать по расписанию каждый день без исключения.
Количество вагонов в поездах на наиболее востребованных маршрутах увеличится до 6, 8 и 10.
В первые дни нового года, 1 и 2 января, когда поток пассажиров минимален, некоторые поезда до Дивногорска и Уяра будут отменены.
Красноярская железная дорога и фирма «Краспригород» призывают пассажиров заранее ознакомиться с расписанием перед планированием поездок.
Информацию о времени отправления пригородных поездов Красноярской железной дороги можно получить, позвонив на горячую линию службы поддержки клиентов ОАО «РЖД» по номеру 8 (800) 775-00-00, посетив официальный веб-сайт «Краспригород» и перейдя в раздел «Расписание», либо воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам». Об этом сообщили в отделе корпоративных коммуникаций КрасЖД.