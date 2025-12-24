Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В период новогодних выходных в Красноярском регионе пригородные электрички будут следовать по специальному праздничному графику.

2025-12-24 14:06
В период новогодних выходных в Красноярском регионе пригородные электрички будут следовать по специальному праздничному графику.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 30-го декабря 2025-го до 11-го января 2026-го года пригородные электропоезда КрасЖД в Красноярском регионе будут следовать по специальному графику, составленному фирмой «Краспригород»:

  • во вторник, 30 декабря, поезда отправятся по пятничному расписанию;
  • в среду, 31 декабря, – согласно субботнему расписанию;
  • после этого и до 11 января 2026 года большинство электропоездов будет работать по выходному расписанию.

Для некоторых поездов, обслуживающих длинные маршруты, составлено специальное расписание, учитывающее обычный спрос на праздничные дни:

  • вечерний «экспресс» Красноярск – Иланская будет работать 30, 31 декабря 2025 года и 10 января 2026 года (при этом в среду, 31 декабря, его маршрут будет продлен до станции Решоты), в обратном направлении – 1, 2, 11 января 2026 года;
  • ускоренный электропоезд Красноярск – Боготол отправится в путь во вторник, 30 декабря 2025 года, и в субботу, 10 января 2026 года, в обратном направлении – 1 и 11 января 2026 года;
  • электропоезд Красноярск – Мана – Красноярск будет работать 31 декабря 2025 года и 7, 11 января 2026 года.

Утренние экспрессы Красноярск – Иланская и Красноярск – Ачинск – Красная Сопка будут следовать по расписанию каждый день без исключения.

Количество вагонов в поездах на наиболее востребованных маршрутах увеличится до 6, 8 и 10.

В первые дни нового года, 1 и 2 января, когда поток пассажиров минимален, некоторые поезда до Дивногорска и Уяра будут отменены.

Красноярская железная дорога и фирма «Краспригород» призывают пассажиров заранее ознакомиться с расписанием перед планированием поездок.

Информацию о времени отправления пригородных поездов Красноярской железной дороги можно получить, позвонив на горячую линию службы поддержки клиентов ОАО «РЖД» по номеру 8 (800) 775-00-00, посетив официальный веб-сайт «Краспригород» и перейдя в раздел «Расписание», либо воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам». Об этом сообщили в отделе корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru