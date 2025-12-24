В период новогодних выходных в Красноярском регионе пригородные электрички будут следовать по специальному праздничному графику.

14:06

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 30-го декабря 2025-го до 11-го января 2026-го года пригородные электропоезда КрасЖД в Красноярском регионе будут следовать по специальному графику, составленному фирмой «Краспригород»:

во вторник, 30 декабря, поезда отправятся по пятничному расписанию;

в среду, 31 декабря, – согласно субботнему расписанию;

после этого и до 11 января 2026 года большинство электропоездов будет работать по выходному расписанию.

Для некоторых поездов, обслуживающих длинные маршруты, составлено специальное расписание, учитывающее обычный спрос на праздничные дни:

вечерний «экспресс» Красноярск – Иланская будет работать 30, 31 декабря 2025 года и 10 января 2026 года (при этом в среду, 31 декабря, его маршрут будет продлен до станции Решоты), в обратном направлении – 1, 2, 11 января 2026 года;

ускоренный электропоезд Красноярск – Боготол отправится в путь во вторник, 30 декабря 2025 года, и в субботу, 10 января 2026 года, в обратном направлении – 1 и 11 января 2026 года;

электропоезд Красноярск – Мана – Красноярск будет работать 31 декабря 2025 года и 7, 11 января 2026 года.

Утренние экспрессы Красноярск – Иланская и Красноярск – Ачинск – Красная Сопка будут следовать по расписанию каждый день без исключения.

Количество вагонов в поездах на наиболее востребованных маршрутах увеличится до 6, 8 и 10.

В первые дни нового года, 1 и 2 января, когда поток пассажиров минимален, некоторые поезда до Дивногорска и Уяра будут отменены.

Красноярская железная дорога и фирма «Краспригород» призывают пассажиров заранее ознакомиться с расписанием перед планированием поездок.

Информацию о времени отправления пригородных поездов Красноярской железной дороги можно получить, позвонив на горячую линию службы поддержки клиентов ОАО «РЖД» по номеру 8 (800) 775-00-00, посетив официальный веб-сайт «Краспригород» и перейдя в раздел «Расписание», либо воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам». Об этом сообщили в отделе корпоративных коммуникаций КрасЖД.