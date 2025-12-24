Железнодорожная линия Горьковская приняла участие в собрании, посвященном экспортным транспортировкам, в городе Йошкар-Ола.

В рамках конференции «Новые возможности во внешней торговли», проходившей в Йошкар-Оле, Горьковская железная дорога представила перспективы экспортных железнодорожных перевозок.

Событие было организовано с поддержкой Агентства по экспортному развитию Республики Марий Эл. Среди участников были Сергей Малинин, начальник Горьковского территориального центра фирменного транспортного обслуживания, представители министерства промышленности, экономического развития и торговли Марий Эл, финансовых учреждений и логистических компаний, специалисты по вопросам таможни и поиску партнеров из Китая.

В ходе конференции основное внимание было уделено ключевым аспектам сотрудничества с Китаем. Сергей Малинин рассказал о транспортно-логистических услугах Горьковской железной дороги и о значении железнодорожного транспорта в развитии экспортных возможностей региона.

По его мнению, Республика Марий Эл, как один из важных промышленных и транспортно-логистических регионов, связывающих европейскую часть страны с Уралом и Сибирью, играет значительную роль в обеспечении потребителей в России и за границей продукцией Марий Эл.

«За 11 месяцев 2025 года с станций Горьковской железной дороги в Марий Эл было отправлено 25,5 тыс. тонн грузов в контейнерах. Это на 30,8% больше, чем за соответствующий период 2024 года. В настоящее время из республики регулярно отправляются составы по пяти экспортным маршрутам», – отметил начальник Горьковского ТЦФТО.

Перевозка грузов в контейнерах позволяет сократить расходы, уменьшить время перевозки, обеспечить сохранность грузов при организации перевозок по всему миру и предоставлять международные услуги.

Стоит отметить, что с января по ноябрь 2025 года на станциях Горьковской железнодорожной магистрали было сформировано и отправлено около 600 контейнерных поездов. Это на 19% больше, чем за тот же период 2024 года. Общий вес грузов, отправленных в контейнерах, увеличился на 23% и превысил 1,1 млн тонн.

В дополнение, Горьковская железная дорога активно работает над улучшением сервиса перевозки грузов по расписанию, согласованному с клиентами, в составе контейнерных поездов. Например, сейчас время доставки грузов из Республики Марий Эл на Дальний Восток занимает менее двух недель, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.