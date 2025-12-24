Цифровая эра уже на подходе: преобразование путешествий с помощью технологий

13:40

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На форуме «PRO//Движение» заместитель главы ОАО «РЖД» Иван Колесников поделился, как цифровые технологии улучшают условия путешествий.

Согласно его словам, уже 82% билетов на дальние расстояния являются электронными, и их количество продолжает увеличиваться.

«Наша задача – продажа билетов в интернете. Это быстро, удобно и безопасно. Однако мы не спешим и не уменьшаем количество касс», – заявил Иван Колесников.

В настоящее время в электронном формате можно оформить не только билеты для пассажиров, но и множество других услуг, включая перевозку домашних животных (с владельцем или без), отправку багажа и даже автомобилей, заказ еды, доставку пищи к поезду или бронирование отеля или экскурсий и многое другое.

«Мы непрерывно работаем над расширением этого списка услуг. Например, мы планируем, что скоро с помощью смартфона можно будет заказать услуги носильщика к поезду», – сообщил заместитель генерального директора ОАО «РЖД».

В настоящее время ведется работа по внедрению Единой системы управления взаимоотношениями с пассажирами (ЕСУВП). Как подчеркнул Иван Колесников, зная историю поездок пассажиров, эта система поможет лучше понимать их потребности, быстро предлагать им именно то, что нужно.

Приложение «РЖД Пассажирам» теперь может отправлять напоминание об отправлении поезда за час с указанием пути и нумерации вагонов, а в пути оно автоматически открывает страницу «В поезде» с полезной информацией: длительные стоянки, путеводитель по достопримечательностям и т. д.