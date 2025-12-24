С января по ноябрь 2025 года, Открытое Акционерное Общество «Российские Железные Дороги» направило в региональные бюджеты Российской Федерации, находящиеся в пределах Октябрьской железнодорожной сети, 15,3 миллиарда рублей.

09:51

За период с января по ноябрь 2025 года общая сумма налогов, уплаченных ОАО «РЖД» в бюджеты регионов России, находящихся в пределах Октябрьской железной дороги, достигла 15,3 млрд рублей.

Сумма налогов, перечисленных в бюджет Санкт-Петербурга, составила 4,3 млрд рублей, в бюджет Ленинградской области – 4,5 млрд рублей. В региональный бюджет Республики Карелии было перечислено 2 млрд рублей, Мурманской области – 1,4 млрд рублей, Тверской области – свыше 1,5 млрд рублей, Псковской области – 764 млн рублей, Новгородской области – 825 млн рублей.

ОАО «РЖД», как крупная инфраструктурная и социально-ориентированная организация, придает большое значение сотрудничеству с регионами России. Главная цель - развитие транспортной системы регионов, удовлетворение потребностей промышленных предприятий и населения в железнодорожных перевозках. Кроме того, компания активно участвует в социальной и экономической жизни регионов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.