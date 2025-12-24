Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Среднедневное количество поездов, пересекающих границу между Россией и Китаем через пункт пропуска Забайкальск - Маньчжурия, увеличилось до 20 единиц в день.

2025-12-24 09:42
Российские железные дороги (РЖД) смогли увеличить объем перевозок грузовых составов из России в Китай через границу Забайкальск - Маньчжурия: в декабре 2025 года суточный показатель передачи по ширине колеи 1520 мм достиг рекордных 20 поездов. В период с января по ноябрь 2025 года из России в Китай было отправлено более 7 тыс. грузовых поездов, что на 5% больше, чем за тот же период 2024 года.

Основные экспортируемые товары включают уголь, руду, минеральные удобрения, целлюлозу, продукты питания и пиломатериалы.

Увеличение одного из ключевых показателей работы пограничной станции Забайкальск Забайкальской железной дороги было достигнуто благодаря улучшению ее инфраструктуры и оптимизации технологических процессов. В период с 2009 по 2023 годы в рамках модернизации станции были построены и удлинены 2 приемоотправочных пути и пути в зоне погранично-таможенного контроля, создан новый перегрузочный терминал с соответствующим развитием путей. Также были построены новые пути для обслуживания одного из крупнейших контейнерных терминалов на границе России и Китая.

Для обеспечения равномерного подхода грузовых поездов к станции Забайкальск было внедрено трехсуточное планирование. Были также проведены мероприятия по сокращению количества маневровых операций и ускорению процессов осмотра вагонов.

В дополнение к этому, увеличение скорости обработки и передачи поездов, прибывающих на границу, было достигнуто благодаря тесной кооперации с соседними структурами - таможенными и пограничными службами.

Забайкальск-Маньчжурия является наиболее значимым пунктом пересечения границы между Россией и Китаем. Больше половины всех трансграничных железнодорожных грузоперевозок между этими двумя странами осуществляется через него. Для поддержания и увеличения этих объемов, на станции Забайкальск проводится второй этап реконструкции. В дополнение к этому, в сотрудничестве с китайской стороной ведутся работы по созданию второго основного пути с шириной колеи 1435 мм на участке Забайкальск – Маньчжурия, что позволит увеличить количество импортных грузов из Китая, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

