Более 300 железнодорожных станций по всей России были украшены РЖД в преддверии Нового года.

2025-12-24 09:37
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В предверии Нового года более 300 железнодорожных станций по всей России преобразились. Посетители могут наслаждаться красочными гирляндами, праздничной иллюминацией и украшенными елками. Также предусмотрены тематические фотозоны для создания атмосферных снимков. Самые высокие елки этого года, высотой до 10 метров, установлены на Киевском вокзале в Москве, в Великом Устюге, Иванове и Челябинске.

В праздничные дни Дед Мороз и Снегурочка будут радовать пассажиров в поездах и на станциях. Кроме того, в российских городах запланированы:

  • показы спектакля «Тайна Снежной Королевы» в здании Императорского павильона в Москве (рядом со станцией Площадь Трех Вокзалов);
  • новогодние концерты на Витебском и Балтийском вокзалах в Санкт-Петербурге;
  • выставка «Путешествие в Рождество» в Иванове, посвященная истории и традициям праздника;
  • маскарад, хоровод и вручение подарков на вокзале Сочи 26 декабря;
  • костюмированный бал в Астрахани и другие мероприятия по всей стране.

В дополнение к этому, дети, которые с 30 декабря по 1 января посетят бизнес-залы (работают на 16 вокзалах России) вместе с родителями, получат новогодние подарки.

