Более 300 железнодорожных станций по всей России были украшены РЖД в преддверии Нового года.

В предверии Нового года более 300 железнодорожных станций по всей России преобразились. Посетители могут наслаждаться красочными гирляндами, праздничной иллюминацией и украшенными елками. Также предусмотрены тематические фотозоны для создания атмосферных снимков. Самые высокие елки этого года, высотой до 10 метров, установлены на Киевском вокзале в Москве, в Великом Устюге, Иванове и Челябинске.
В праздничные дни Дед Мороз и Снегурочка будут радовать пассажиров в поездах и на станциях. Кроме того, в российских городах запланированы:
В дополнение к этому, дети, которые с 30 декабря по 1 января посетят бизнес-залы (работают на 16 вокзалах России) вместе с родителями, получат новогодние подарки.