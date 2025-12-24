Рост обработки грузов на терминалах Юго-Восточной железной дороги обусловлен внедрением новых услуг.

В течение 11 месяцев 2025 года на терминалах ЮВЖД было обработано 2,3 млн тонн грузов, что на 4,5% превышает показатели за аналогичный период предыдущего года. Причинами роста стали как развитие инфраструктуры грузовых терминалов, так и внедрение новых логистических услуг.

Сервис «ЦМ-Экспедитор» стал одним из наиболее популярных среди клиентов железнодорожного транспорта. С января по ноябрь с его помощью на ЮВЖД было загружено более 1,8 тыс. вагонов, что почти в 1,7 раза больше, чем за 11 месяцев 2024 года. «ЦМ-Экспедитор» предлагает удобную логистику «от двери до двери». Все услуги подбираются индивидуально в соответствии с запросом клиента и позволяют осуществить полный цикл перевозки груза с минимальным участием грузоотправителей и грузополучателей.

Услуга «Мастер погрузки» также пользовалась спросом среди партнеров ЮВЖД: грузоотправитель может поручить железнодорожникам размещение и закрепление грузов в подвижном составе под их ответственность.

Среди других дополнительных услуг, которые активно использовали клиенты дороги, были:

«ЦМ-Брокер» (сервис для работы с таможенными грузами);

«Первая и последняя миля» (организация вывоза груза со склада грузоотправителя и доставка на склад грузополучателя);

сервис организации распределительного склада (размещение груза на площадках по категории, маркировка, комплектование заказа и выдача груза по характеристикам, формирование отгрузочных документов, ведение отчетности о движении груза на складе по форме клиента).

Все услуги терминально-складского комплекса ЮВЖД доступны для заказа через «Личный кабинет клиента ОАО «РЖД», Единый контакт-центр Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом по тел.: 8 (800) 755-00-00 (добавочный 6) или лично в офисах обслуживания клиентов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.