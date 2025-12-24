Увеличение грузоперевозок на Забайкальской железной дороге за последние 5 лет достигло почти 20%

09:13

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Положительная динамика погрузки на Забайкальской железной дороге в 2025 году по сравнению с 2021 годом на 19,9% была достигнута благодаря эффективному сотрудничеству с клиентами, операторами подвижного состава и государственными структурами всех уровней.

Об этом сообщили 23 декабря на заседании регионального координационного совета ЗабЖД.

На встрече присутствовали руководители магистрали, крупные предприятия Амурской области и Забайкальского края, представители двух региональных правительств, исполнительных и контрольных органов. Основные цели встречи - координация и улучшение непрерывной работы транспортного рынка в зоне ответственности ЗабЖД.

Участники совещания отметили, что увеличение перевозок грузов железнодорожным транспортом за прошедший среднесрочный период указывает на положительное социально-экономическое развитие регионов.

Так, экономический рост Забайкальского края обусловлен успешным развитием добывающей отрасли. Вместе с ростом отгрузки крупнейшего горно-обогатительного комбината - ООО "ГРК "Быстринское" на юго-востоке региона, увеличивается добыча руд цветных металлов на месторождении "Нойон-Тологойское", железных руд на месторождении "Железный кряж". В 2025 году отгрузка рудной продукции Забайкальского края увеличилась на 56% по сравнению с 2021 годом.

Также, увеличение спроса на уголь в Китае позволило российским грузоотправителям увеличить экспорт этого продукта. В общем, прирост погрузки угля в 2025 году по сравнению с 2021 годом составил 50,5%.

Амурская область показывает стабильное увеличение производства в агропромышленном комплексе. Так, отгрузка зерновых грузов в 2025 году увеличилась на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, жмыхов - на 1,6%.

Увеличение сельскохозяйственных угодий, внедрение новых технологий для обработки агропродукции и растущий спрос на нее как внутри страны, так и за ее пределами, свидетельствуют о положительных перспективах в данной области.

Уже наблюдается рост производства на существующих добывающих предприятиях, а также планируется запуск новых (ООО «Култуминское» в Забайкальском крае, завод по обработке сои ООО «Дальневосточный агротерминал» и «Амурский газоперерабатывающий завод» в Амурской области). Это позволяет предсказать увеличение объемов грузоперевозок железнодорожным транспортом в 2026 году и в долгосрочной перспективе.

«Сейчас в структуре транспортной логистики нашей страны наблюдается значительный сдвиг в сторону востока. Мы осознаем, что стабильное движение грузов к портам Дальнего Востока напрямую связано с пропускной и перевозочной способностью Транссибирской магистрали. В рамках текущих изменений наша цель - максимально обеспечить условия для погрузки и приема грузов дальневосточных компаний за счет развития и эффективного использования инфраструктурных возможностей магистрали», - отметил глава ЗабЖД Владимир Антонец.

По результатам встречи участники отметили продуктивность сотрудничества в области организации железнодорожных грузоперевозок и договорились о продолжении работы по ускорению процесса выгрузки вагонов и вывода пустого подвижного состава со станций ЗабЖД, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.