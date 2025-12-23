На более чем 40 станциях Московской железнодорожной сети установлено дежурство в часы наибольшей загруженности, чтобы предотвратить возможные травмы.

14:11

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Дежурство на пассажирских платформах станций и остановочных пунктах МЖД, а также на пешеходных переходах одного уровня, где за год было зафиксировано более 2 травматических случаев, устроено в часы наибольшей загруженности (с 07:00 до 09:00 и с 17:00 до 19:00).

Сотрудники железной дороги будут препятствовать попыткам нарушения правил поведения на железнодорожной инфраструктуре и объяснять гражданам риски таких нарушений.

Дополнительные профилактические действия направлены на уменьшение количества случаев травматизма граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. В общей сложности дежурства установлены на 42 станциях и остановочных пунктах, а также на 28 пешеходных переходах.

Больше всего несчастных случаев произошло на станциях Ярославского – Тайнинской (5) , Москве-3 (4), Строителе (4), Подлипках-Дачных (3), Лосиноостровской (3), Челюскинской (3), Курского – в Чехове и Текстильщиках (по 3), Горьковского – на платформе Чухлинка (3), Казанского – в Быково (3), Киевского – на Поклонной (3) направлений, а также на остановочном пункте Площадь Трех Вокзалов (3 случая).

Основными факторами травматизма являются хождение по железнодорожным путям в неположенном месте, а также попытки незаконного прохода на платформы. При этом нарушители, большинство из которых - молодые люди, не останавливаются ни перед ограждениями пути, ни перед красным сигналом светофора.

Также, большинство случаев травматизма граждан зафиксировано на 7 пешеходных переходах. Они находятся на участках Манихино I – Новоиерусалимская, Дягилево – Рязань, Одинцово – Голицино, Быково – Раменское, Подлипки-Дачные – Болшево, Павшино – Нахабино и станции Софрино. Еще на 13 переходах пешеходы получили травмы из-за пребывания на инфраструктуре в наушниках.

Служба корпоративных коммуникаций Московской железной дороги настоятельно рекомендует гражданам строго придерживаться норм безопасности на территории объектов железнодорожного транспорта, сообщает пресс-служба МЖД.