Расписание некоторых электричек Павелецкого и Киевского направлений Московской магистрали изменится в июне

В июне изменится расписание пригородных поездов Павелецкого и Киевского направлений МЖД в связи с модернизацией инфраструктуры.

Так, с 1 по 30 июня железнодорожники продолжат работы по модернизации объектов энергообеспечения на участке Домодедово – Барыбино Павелецкого направления. Работы пройдут с 00:10 до 04:00 и с 08:50 до 13:50. С 20:30 8 июня до 06:30 9 июня на станции Коломенское заменят стрелочный перевод.

В будние дни с 1 по 10 июня преимущественно в ночное время – с 23:40 до 06:40 – железнодорожники проведут путевые работы на участках Толстопальцево – Крекшино – Апрелевка Киевского направления. В связи с этим у нескольких электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте.

Кроме того, на Киевском направлении 1-2 и 5-9 июня выведен из расписания пригородный поезд № 6542 Апрелевка – Москва отправлением в 18:08, а 2-3 и 6-10 июня – поезда № 6403 Москва – Нара (в 05:32) и № 6412 Нара – Москва (в 07:30).

6-10 июня электрички № 6401 Москва – Нара (в 04:11), № 6470 Бекасово – Москва (в 05:34) и № 6409 Москва – Нара (в 07:20) не проследуют на участке Апрелевка – Москва, а № 6501 Москва – Апрелевка (в 04:55) и № 6508 Апрелевка – Москва (в 06:35) – на участке Апрелевка – Солнечная.

На Павелецком направлении 8 июня из расписания выведут поезда № 6729 Москва – Бирюлево (отправлением в 19:49) и № 6730 Бирюлево – Москва (в 20:30), а 9-11 июня – № 6635 Москва – Домодедово (в 00:25).

9 и 10 июня поезд № 6546 Аэропорт Домодедово – Москва (в 23:10) проследует до станции Домодедово.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.