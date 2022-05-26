Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Прицепной вагон до Анапы вновь начинает курсировать в составе поезда Калининград – Адлер со 2 июня

2022-05-26 16:14
Со 2 июня и далее по датам на летний период в состав поезда № 360 Калининград – Адлер назначается прицепной вагон до Анапы. Время отправления с Южного вокзала – 18:07.

В обратном направлении вагон будут включать с 5 июня в состав поездов № 130 Анапа – Красноярск и № 205 Анапа – Иркутск, перецепляя его в Краснодаре в состав поезда № 359 Адлер – Калининград. Время отправления из Анапы – 19:40.

На сайте «Федеральной пассажирской компании», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» можно ознакомиться с точными датами курсирования поездов между Калининградом и Анапой, а также заранее приобрести билеты, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

