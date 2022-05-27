Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Частота курсирования поездов на трех пригородных направлениях Калининградской железной дороги увеличивается с 1 июня

2022-05-27 16:31
Согласно параметрам сезонного расписания и областного заказа, с 1 июня 2022 года в расписание пригородных поездов на Зеленоградском, Балтийском и Чернышевском направлениях КЖД вносятся изменения.

В частности, в режим ежедневного курсирования переводятся поезда, которые отправляются:

  • из Калининграда в Зеленоградск в 16:43, из Зеленоградска в Калининград в 17:50;
  • из Калининграда в Балтийск в 08:10, из Балтийска в Калининград в 16:20;
  • из Калининграда в Чернышевское в 18:40.

Кроме того, с 1 июня назначены дополнительные поезда, которые будут курсировать:

  • ежедневно между Калининградом и Балтийском (отправление с Южного вокзала 09:50, из Балтийска 19:05);
  • по выходным и праздничным дням со станции Чернышевское в Калининград (время отправления – 07:10).

Также при благоприятных погодных условиях и прогнозируемом увеличении пассажиропотока предусмотрено дополнительное назначение на Зеленоградском направлении по определенным рабочим дням вечерних поездов, которые сейчас курсируют в режиме выходного и праздничного дня, отправляясь из Калининграда в Зеленоградск в 20:59, в обратном направлении – в 21:55.

С расписанием можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, «Калининградской пригородной пассажирской компании», стендах вокзалов и станций и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД. 

