Частота курсирования поездов на трех пригородных направлениях Калининградской железной дороги увеличивается с 1 июня

Согласно параметрам сезонного расписания и областного заказа, с 1 июня 2022 года в расписание пригородных поездов на Зеленоградском, Балтийском и Чернышевском направлениях КЖД вносятся изменения.
В частности, в режим ежедневного курсирования переводятся поезда, которые отправляются:
Кроме того, с 1 июня назначены дополнительные поезда, которые будут курсировать:
Также при благоприятных погодных условиях и прогнозируемом увеличении пассажиропотока предусмотрено дополнительное назначение на Зеленоградском направлении по определенным рабочим дням вечерних поездов, которые сейчас курсируют в режиме выходного и праздничного дня, отправляясь из Калининграда в Зеленоградск в 20:59, в обратном направлении – в 21:55.
С расписанием можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, «Калининградской пригородной пассажирской компании», стендах вокзалов и станций и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.