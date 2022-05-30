Завершается строительство временной пассажирской инфраструктуры нового остановочного пункта Ольгино будущего МЦД-4

13:19

На перегоне Кучино – Железнодорожная Горьковского направления МЖД, который станет частью МЦД-4, завершается возведение временной пассажирской инфраструктуры нового остановочного пункта Ольгино. Он откроется в первой половине июня.

Железнодорожники построили временную деревянную платформу островного типа длиной 180 м между 1 и 2 главными путями. Для ее размещения 1 путь был перенесен на новые ординаты. Для прохода на платформу возведен мост из металлоконструкций с двумя спусками на платформу, установлены кассовые павильоны. Рядом организована остановка для городского маршрутного транспорта.

Открытие нового остановочного пункта позволит снизить пассажиропоток на конечной станции четвертого диаметра Железнодорожная, где начнется масштабная реконструкция. Здесь будут возведены 2 новые платформы с навесами во всю длину и самый большой на МЦД мост-конкорс общей площадью 5200 кв. м, оборудованный 15 эскалаторами и 7 лифтами для маломобильных граждан. Еще 2 платформы реконструируют.

Параллельно будет вестись строительство основной пассажирской инфраструктуры на остановочном пункте Ольгино – островной платформы с навесами от осадков на всю длину и моста-конкорса общей площадью свыше 2 тыс. кв. м, который обеспечит выход на платформу, а также будет выполнять транзитную функцию, соединив улицу Молодой Ленинец и Носовихинское шоссе. Для удобства маломобильных групп населения его оборудуют 3 лифтами и 8 эскалаторами, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.