На вокзале Киров появилась зона ожидания, предназначенная для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения.

16:55

25 декабря 2025 года на вокзале Киров Горьковской железной дороги была открыта зона ожидания Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В открытии принимали участие заместитель начальника Горьковской магистрали по Кировскому территориальному управлению Алексей Рукавишников, начальник Горьковской дирекции железнодорожных вокзалов Татьяна Сычева, заместитель председателя Кировской областной организации Всероссийского общества инвалидов Николай Казаков.

Зона ожидания находится на первом этаже вокзала и оборудована удобными местами для сидения, адаптированными для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на колясках, а также для слабослышащих, глухих и слабовидящих людей, сопровождающихся с собаками-проводниками.

«Зона ожидания «Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» на кировском вокзале создана в рамках создания безбарьерной среды на железнодорожных объектах. Зона оборудована всем необходимым для комфортного пребывания людей с ограниченной мобильностью, включая индукционную петлю и кнопку вызова персонала, диваны с мягкой обивкой, табло с временем прибытия и отправления поездов. Это важный социально значимый объект для Горьковской железной дороги», – заявил Алексей Рукавишников.

Услугами Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» на вокзале Киров пользуются около 400 человек в месяц, до 14 человек в день. Исходя из этого количества было оборудовано помещение.

Вокзальный комплекс Киров полностью адаптирован для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь установлены кассы с низкими прилавками, индукционная система. Слабовидящие пассажиры могут воспользоваться системами навигации по вокзалу, оснащенными элементами азбуки Брайля.

Рядом с зоной ожидания расположен информационный видеотерминал, доступный для людей на инвалидных колясках. С его помощью можно спланировать маршрут, получить информацию о услугах и навигации вокзала, узнать о доступности для людей с ограниченными возможностями, а также проконсультироваться с экспертом, включая консультацию на жестовом языке, сообщает пресс-служба ГЖД.