На сельской трассе Северо-Кавказской железнодорожной линии Минеральные Воды - Кисловодск в период с января по ноябрь 2025 года было транспортировано свыше 5,5 миллионов пассажиров.

2025-12-25 16:44
Более 5,5 млн пассажиров было перевезено на наиболее популярном пригородном железнодорожном маршруте СКЖД Минеральные Воды – Кисловодск за 11 месяцев 2025 года.

Маршрут Туапсе – Имеретинский Курорт стал вторым по популярности среди пригородных направлений в этот период, с числом пассажиров достигающим 5 млн.

Третье место в рейтинге занял маршрут Ростов – Таганрог, на котором было перевезено более 4 млн человек.

Два популярных маршрута, связывающих станции Черноморского побережья, замыкают пятерку лидеров: 2,1 млн и 1,3 млн человек воспользовались услугами "Ласточек" на маршрутах Аэропорт Сочи – Туапсе и Сочи – Роза Хутор соответственно.

Отметим, что на пригородных маршрутах СКЖД работают два перевозчика – АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и АО «Кубань Экспресс-Пригород», как сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

