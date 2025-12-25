В дальнемерных поездах будут функционировать специализированные вагоны под названием «Россия. Жириновский».

12:38

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Презентация поезда с вагоном, оформленным в честь 80-летия В. В. Жириновского, состоялась 25 декабря на Казанском вокзале в Москве. Поезд будет следовать по маршруту Москва – Адлер.

Среди участников мероприятия были генеральный директор и председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, а также председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий.

Вагон был подготовлен к 80-летию известного политика в рамках совместного проекта РЖД, ЛДПР и Фонда памяти и наследия Владимира Жириновского.

Внешний и внутренний дизайн всех штабных вагонов поездов № 103/104 «Двухэтажный» Москва – Адлер и № 1/2 «Россия» Владивосток – Москва будет выполнен в соответствии с тематикой 80-летия политика.

Согласно специально разработанному дизайну, на внешней стороне изображен профиль В. В. Жириновского, его подпись и эмблема фонда, а внутри вагона представлены информационно-выставочные материалы, включая фотографии и цитаты Жириновского на дверях купе.

В мини-библиотеке каждого штабного вагона пассажиры могут ознакомиться с печатными версиями наиболее популярных произведений В. В. Жириновского, таких как «Жириновский. Избранное» и сборник лучших стихов в память о Владимире Жириновском, выбранных по результатам Всероссийского конкурса 2025 года.

Кроме того, в информационно-развлекательных системах «Попутчик» и «РЖД Медиа» создан специальный раздел, посвященный Жириновскому. Здесь пассажиры могут найти электронные версии упомянутых книг и документальные фильмы «Живой» и «Я – не легенда».

В бистро-вагонах и ресторан-вагонах поездов № 103/104 «Двухэтажный», следующих из Москвы в Адлер, и № 1/2 «Россия», курсирующих из Владивостока в Москву, предоставляется возможность заказать любимые блюда В. В. Жириновского, такие как лагман, дунганская лапша, узбекский плов с курицей, котлеты из трех видов мяса с пюре из картофеля, творожная запеканка со сметаной или кофе с сгущенным молоком.

Поезда с вагонами «Россия. Жириновский» будут осуществлять рейсы по указанным направлениям до конца декабря 2026 года.