Во время новогодних выходных, пригородные поезда на Калининградской линии будут следовать по графику выходного и праздничного дня.

10:20

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 31 декабря 2025 года до 11 января 2026 года все поезда пригородного сообщения на Калининградской железнодорожной магистрали будут следовать по графику выходных и праздничных дней.

В частности, на морских направлениях каждый день будут работать 53 поезда типа «Ласточка».

На маршруте Калининград – Светлогорск «Ласточки» отправляются с Южного вокзала в 06:18, 07:41, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:03, 17:40 и 18:41, с Северного вокзала – в 16:44, обратно из Светлогорска – в 07:39, 08:57, 11:37, 12:38, 13:39, 15:16 (до Северного вокзала), 15:40, 16:42, 17:51, 18:54 и 19:57.

На маршруте Калининград – Зеленоградск: с Южного вокзала – в 06:37, 08:00, 10:15, 11:12, 12:16, 14:17, 16:18, 17:15, 17:55, 18:49 и 19:55, из Зеленоградска – в 07:45, 09:07 (до Северного вокзала), 11:15, 12:12, 13:16, 15:17, 15:51, 17:18, 18:56, 20:03 и 21:03.

На маршруте Зеленоградск – Светлогорск через Пионерский Курорт из Зеленоградска «Ласточки» отправляются в 09:00, 11:29 (до станции Светлогорск-2), 13:14 (до станции Светлогорск-1), 18:10 (до станции Пионерский Курорт), 20:56 (до станции Светлогорск-2). В обратном направлении поезда идут: из Светлогорска-2 – в 10:22, 12:24, из Светлогорска-1 – в 14:07, из Пионерского Курорта – в 19:23.

На маршруте Калининград – Багратионовск пригородные поезда будут работать 31 декабря 2025 года, а также 2, 4, 6, 8 и 10 января 2026 года. Отправление из Калининграда – в 08:25, из Багратионовска – в 14:15.

На маршруте Калининград – Мамоново рельсовые автобусы отправляются 31 декабря 2025 года, а также 2, 4, 6, 8 и 10 января 2026 года: из Калининграда – в 10:25, из Мамоново – в 16:20.

Сообщение о движении поездов на маршруте Калининград – Неман через Советск указывает, что 31 декабря 2025 года запланирован утренний рейс из Немана в 05:47. 11 января 2026 года предусмотрены вечерние рейсы с отправлением из Немана в 17:20 и из Калининграда – в 18:21.

Полную и актуальную информацию о расписании движения пригородных поездов можно получить на официальном веб-сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в телеграм-боте «Электрички РЖД», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.