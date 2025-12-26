Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В столице начал работу свежий ТПУ Петровско-Разумовская на МЦД-1

2025-12-26 16:40
26-го декабря 2025 года новый транспортно-пересадочный комплекс (ТПК), расположенный на МЦД-1 в Москве, впервые принял пассажиров. Генеральный директор и председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным осмотрели новую пассажирскую инфраструктуру.

Современный ТПК внедрен в транспортную сеть столицы и улучшит транспортную доступность и пешеходные маршруты для жителей 4 районов Северного и Северо-Восточного административных округов Москвы. Теперь пассажирам доступна быстрая и удобная пересадка между станциями МЦД-1 и метрополитена, а также с наземным транспортом. В шаговой доступности также станция МЦД-3.

ТПК Петровско-Разумовская МЦД-1 стал одним из крупнейших в столице. Новая пассажирская инфраструктура включает платформу островного типа с навесом на всю длину для защиты от осадков, а также технологичный транспортный комплекс площадью 7,3 тыс. кв. м с распределительным залом, выполняющим дополнительную функцию моста-конкорса. Облицовка его пешеходной галереи выполнена из стекла, что создает эффект максимальной естественной освещенности.

При строительстве использованы самые современные технологии: системы вентиляции, видеонаблюдения, автоматизированные системы оповещения пассажиров.

Здесь есть эскалаторы и лифты, турникетная и кассовая зоны, в том числе билето-печатающие аппараты, санитарные комнаты и комната матери и ребенка. В вестибюле пассажирам доступны комфортные места для ожидания, кофейня и вендинговые автоматы, информационные стойки, USB-зарядные устройства, Wi-Fi и даже услуги массажных кресел.

Объект полностью доступен для маломобильных граждан и оборудован современной навигацией, тактильными направляющими указателями, табло расписания и другими удобствами.

Проект станции разработан с учётом развития городской транспортной системы и обеспечивает высокую пропускную способность. В будущем она станет элементом мультимодального транспортного узла, включающего МЦД-3 и ВСМ Москва – Санкт-Петербург.

«Мы строим каждый новый объект, опираясь на наш богатый опыт. В Москве мы используем самые современные технологии, которые уже применяются в 18 городах от Калининграда до Южно-Сахалинска», – отметил Олег Белозёров.

В данный момент строительство также продолжается на станциях Беговая, Москва-Сити, Железнодорожная, Царицыно и Серп и Молот.

